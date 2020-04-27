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Факты / Происшествия

Во Львове девушка с собакой наткнулась на тело женщины с проломленной головой

Около 7.00 на улице Патона во Львове девушка, которая гуляла с собакой, наткнулась в лесопосадке бывшей военной части на труп женщины.

На месте убийства работали оперативники криминальной полиции, следователи, кинолог и сотрудники других служб.

Личность погибшей установили — это 38-летняя жительница Львова.

Эксперты обнаружили на теле женщины признаки насильственной смерти, в частности, травму головы.

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Открыто производство по ч.1 ст.115 УКУ — Умышленное убийство. Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Правоохранители расследуют обстоятельства преступления и проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к убийству.

  • Вбивство у Львові
  • Вбивство у Львові
  • Вбивство у Львові
  • Вбивство у Львові
Во Львове девушка с собакой наткнулась на тело женщины с проломленной головой / 2 фотографии

Недавно в Киеве владелица квартиры обнаружила труп 51-летнего арендатора с почерневшим лицом.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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