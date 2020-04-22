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Факты / Происшествия

В Киеве владелица квартиры нашла труп арендатора

В Киеве владелица квартиры обнаружила труп 51-летнего арендатора с почерневшим лицом.

Женщина пришла проверить состояние своей квартиры и нашла арендатора убитым. Его сосед вместе с вещами исчез. На телефонные звонки тоже не отвечал.

Главным подозреваемым в убийстве был второй арендатор, который подозрительно исчез из дома. От задержанного мужчины узнали, что тогда в квартире их было четверо.

Мужчина в содеянном сознался и рассказал, что он вместе с потерпевшим и двумя друзьями отдыхали в квартире. Впоследствии между мужчинами возник конфликт, и когда решить его словами не удалось, мужчины схватили потерпевшего.

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Они поссорились из-за денег. Мужчина якобы должен был вернуть друзьям значительную сумму, и те решили выбить из него долг. Когда не получилось — закрыли мужчине лицо подушкой и задушили.

Выяснилось, что в квартире тогда были 31-летний уроженец другой страны и 24-летний житель Ровенской области. Одного из них задержали в Одессе.

Раньше мужчины за решеткой ни были, а теперь им светит пожизненное заключение. Однако третьего их сообщника правоохранители еще ищут.

Ранее на Львовщине убили влюбленную пару подростков, которых заставляли продавать наркотики.

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