Близько 7.00 на вулиці Патона у Львові дівчина, яка гуляла з собакою, натрапила у лісопосадці колишньої військової частини на труп жінки.

На місці вбивства працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі, кінолог та співробітники інших служб.

Особу загиблої встановили – це 38-річна мешканка Львова.

Експерти виявили на тілі жінки ознаки насильницької смерті, зокрема, травму голови.

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Відкрито провадження за ч.1 ст.115 ККУ – Умисне вбивство. Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Правоохоронці розслідують обставини злочину та проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання причетних до вбивства.







У Львові дівчина з собакою натрапила на тіло жінки з проломленою головою / 2 фотографии

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