Нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую почти сутки разыскивали на Харьковщине

В Харьковской области на краю поля в 8 километрах от села Сосновка Золочевского района нашли тело 6-летней девочки, пропавшей почти сутки назад.

Предварительная причина смерти — переохлаждение.

Ребенок пропал накануне, 26 апреля. К поисковой операции были привлечены около 500 человек. Среди них – работники территориальных отделов полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, волонтеры, представители местной власти и просто неравнодушные люди.

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В августе 2019 года в Житомирской области пропала 13-летняя девочка.