Знайшли мертвою 6-річну дівчинку, яку майже добу шукали на Харківщині

У Харківській області на краю поля за 8 кілометрів від села Соснівка Золочівського району знайшли тіло 6-річної дівчинки, яка зникла майже добу тому.

Попередня причина смерті – переохолодження.

Дитина зникла напередодні, 26 квітня. До пошукової операції було залучено близько 500 людей. Серед них – працівники територіальних відділів поліції, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС, волонтери, представники місцевої влади та просто небайдужі люди.

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У серпні 2019 році у Житомирській області зникла 13-річна дівчинка.