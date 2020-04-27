PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Знайшли мертвою 6-річну дівчинку, яку майже добу шукали на Харківщині

У Харківській області на краю поля за 8 кілометрів від села Соснівка Золочівського району знайшли тіло 6-річної дівчинки, яка зникла майже добу тому.

Попередня причина смерті – переохолодження.

Дитина зникла напередодні, 26 квітня. До пошукової операції було залучено близько 500 людей. Серед них – працівники територіальних відділів поліції, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС, волонтери, представники місцевої влади та просто небайдужі люди.

Читайте: У Львові дівчина з собакою натрапила на тіло жінки з проломленою головою

Знайшли мертвою дівчинку, яку майже добу шукали на Харківщині

Фото: Нацполіція

У серпні 2019 році у Житомирській області зникла 13-річна дівчинка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка