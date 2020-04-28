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Факты / Происшествия

Не только сожгли девушку: преступники из Харькова признались во втором убийстве

В Харькове двое подозреваемых в убийстве 25-летней женщины, обгоревший труп которой был спрятан в коллекторе, признались в причастности к еще одному преступлению.

— Двое подозреваемых признались, что в ноябре 2013 года на берегу реки Уды вблизи железнодорожной станции Новая Бавария они убили 46-летнего харьковчанина, — заявили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Тело мужчины обнаружили в ноябре 2013 года. Правоохранители сначала внесли данные о смерти в ЕРДР по ч.1 ст.115 (Убийство) УК Украины с пометкой. Позднее полиция закрыла дело, якобы из-за отсутствия состава уголовного преступления.

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Однако, в прокуратуре установили, что к убийству причастны 27-летний харьковчанин и 30-летний житель поселка Песочин.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст.115 (Убийство по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью) УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного заключение с конфискацией имущества.

Кроме того, правоохранители внесли сведения в ЕРДР по факту служебной халатности сотрудников следственного отдела Новобаварского ОП Харькова ч.1 ст. 367 УК Украины.

Ранее сообщалось, что двое мужчин убили 25-летнюю девушку, перерезав ей горло. Затем, чтобы скрыть преступление, спрятали тело в коллекторной трубе у реки Уды и подожгли его.

Ранее Факты ICTV писали, что на Львовщине убили влюбленную пару подростков, которых заставляли продавать наркотики.

Источник: прокуратура Харьковской области

Фото: Dreamstime

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