На Киевщине сын разрубил матери голову топором на глазах у свидетелей

На Киевщине сын разрубил родной матери голову топором прямо на глазах у свидетелей.

60-летнюю женщину в селе уважали и жалели. Она буквально разрывалась между уходом за лежащей матерью и проблемами сына.

36-летнего мужчину местные называют наркоманом и еще и психически больным. Несколько раз его лечили в спецучреждениях.

Однажды утром он ссорился с матерью, бросался на нее, разбил табурет на голове. А потом вообще схватился за топор. Испуганная женщина умоляла сына не трогать ее и выбежала во двор.

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От своего бешеного сына женщина убежала в сторону поля. Но человек оказался проворнее. Догнал мать и дважды ударил топором по голове и женщина упала на землю.

Именно в этот момент в поле подошли и соседи, на глазах у которых произошла кровавая расправа. Но было поздно. Несчастная женщина погибла раньше, чем успели вызвать скорую.

Уже после убийства выяснилось, что это была не спонтанная наркоманская выходка. Мужчина объяснил, что хотел сделать матери лучше.

Как писали Факты ICTV, на Львовщине убили влюбленную пару подростков, которых заставляли продавать наркотики.