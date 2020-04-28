Не лише спалили дівчину: злочинці з Харкова зізналися у другому вбивстві

У Харкові двоє підозрюваних у вбивстві 25-річної жінки, обгорілий труп якої був захований в колекторі, зізналися в причетності до ще одного злочину.

– Двоє підозрюваних зізнались, що в листопаді 2013 року на березі річки Уди поблизу залізничної станції Нова Баварія вони вбили 46-річного харків’янина, – заявили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Тіло чоловіка виявили в листопаді 2013 року. Правоохоронці спочатку внесли дані про смерть в ЄРДР за ч.1 ст.115 (Вбивство) КК України. Пізніше поліція закрила справу, нібито через відсутність складу кримінального злочину.

Однак, в прокуратурі встановили, що до вбивства причетні 27-річний харків’янин і 30-річний житель селища Пісочин.

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Зараз їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст.115 (Вбивство за попередньою змовою групою осіб і з особливою жорстокістю) КК України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, правоохоронці внесли відомості в ЄРДР за фактом службової недбалості працівників відділу Новобаварського ОП Харкова ч.1 ст. 367 КК України.

Раніше повідомлялося, що двоє чоловіків вбили 25-річну дівчину, перерізавши їй горло. Потім, щоб приховати злочин, сховали тіло в колекторній трубі біля річки Уди і підпалили його.

Раніше Факти ICTV писали, що на Львівщині вбили закохану пару підлітків, яких змушували продавати наркотики.

Джерело: прокуратура Харківської області