PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Йшла гола з головою в пакеті: у Харкові жінка зарізала дочку

У Харкові правоохоронці затримали жінку, яка йшла оголена містом з пакетом, в ньому знаходилася людська голова.

– Виявили громадянку в неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому знаходилася відрізана жіноча голова, – розповіли в поліції.

Жінка відмовилася що-небудь пояснювати.

Читайте: Заважав розважатися: коханець багатодітної жінки забив до смерті її 2-річного сина

Крім того, до правоохоронців звернувся 40-річний житель села Подвірки Харківської області та повідомив, що вранці виявив в сусідній кімнаті у себе вдома обезголовлене тіло 11-річної племінниці.

Чоловік зазначив, що живе в будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її дочкою.

Затримана жінка в Харкові і є матір’ю обезголовленої дівчинки.

Йшла гола з головою в пакеті: у Харкові жінка зарізала дочку

Раніше Факти ICTV писали, що на Львівщині вбили закохану пару підлітків, яких змушували продавати наркотики.

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка