Йшла гола з головою в пакеті: у Харкові жінка зарізала дочку

У Харкові правоохоронці затримали жінку, яка йшла оголена містом з пакетом, в ньому знаходилася людська голова.

– Виявили громадянку в неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому знаходилася відрізана жіноча голова, – розповіли в поліції.

Жінка відмовилася що-небудь пояснювати.

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Крім того, до правоохоронців звернувся 40-річний житель села Подвірки Харківської області та повідомив, що вранці виявив в сусідній кімнаті у себе вдома обезголовлене тіло 11-річної племінниці.

Чоловік зазначив, що живе в будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її дочкою.

Затримана жінка в Харкові і є матір’ю обезголовленої дівчинки.

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