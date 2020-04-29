Заважав розважатися: коханець багатодітної жінки забив до смерті її 2-річного сина

В одній з квартир селища Слобожанське в Дніпропетровській області медики виявили труп 2-річної дитини.

Швидку допомогу викликала його мати. Коли медики приїхали, то виявили вже холодне і понівечене тіло малюка. Вони відразу зрозуміли, що дитина померла ще вночі.

За словами матері, дитина просто впала, забилася і раптово померла.

Однак дитина була в страшних синцях і з величезною гематомою на голові.

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Сусіди розповіли, що жінка вела розпусний спосіб життя, часто змінювала парнерів, жила на допомогу і всі гроші витрачала на алкоголь. Вони розповіли, що всі чоловіки, з якими вона жила були з кримінальним минулим.

Також у жінки є ще двоє дітей, які проживають з бабусею.

За її словами, вона хотіла забрати дитину, але коханець дочки накинувся на неї і навіть вибив зуби.

Жінка та її коханець затримані.

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