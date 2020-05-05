Не пустил без маски: в США семья убила охранника магазина

43-летний Келвин Мунерлин был застрелен в затылок в пятницу в магазине Family Dollar во Флинте, штат Мичиган, одном из штатов США, наиболее пострадавших от пандемии.

На него напали после того, как он сказал дочери 45-летнего Шармела Тига, что она не может войти в магазин без государственной маски.

Муж матери и сын обвиняются в том, что вскоре после этого они отправились в магазин и смертельно напали на Мунерлина.

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Шармел Тиг был арестован, но двое других подозреваемых остаются на свободе. Всем трем предъявлены обвинения в убийстве первой степени.

— Смерть Кельвина Мунерлина бессмысленна и трагична, и виновные будут привлечены к ответственности в полном объеме закона, — заявил прокурор округа Джинеси Дэвид Лейтон.

Они также обвиняются в нарушении приказа губернатора, требующего ношение маски внутри магазинов, чтобы предотвратить передачу коронавируса.

Напомним, в Кении полицейский патруль убил 13-летнего мальчика за нарушение комендантского часа, хотя он просто стоял на балконе своего дома.