Наркоторговці намагались ввезти в Україну з Південної Америки 53,4 кг кокаїну на 200 млн грн. У порту Південний співробітники СБУ виявили першу партію наркотиків під час огляду контейнера з бананами.

– 45 брикетів з високоякісним кокаїном були приховані серед легального вантажу. Для підтвердження якості “товару” відправники маркували пакети зображенням “міньйону”, що вказує на належність до одного з південноамериканських наркосиндикатів. Для ускладнення виявлення наркотику сканером кожен брикет був обгорнутий у свинцеве пакування, – йдеться у повідомленні.

Проводяться слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до організації каналу контрабанди наркотиків.

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У порту Південний в бананах знайшли 53 кг кокаїну на 200 млн грн / 3 фотографии

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці викрили потужний наркосиндикат, з якого вилучили метадону на $2 млн.