СБУ затримала агента ФСБ, який пропонував гроші бійцям ООС

Контррозвідка СБУ 6 травня затримала мешканця Луганщини, який передавав дані про українські ракети в Росію.
Контррозвідники попередили спробу передати таємну інформацію про перспективні вітчизняні військові розробки.
Згідно з інформацією СБУ, українець встановив контакти з військовослужбовцями ЗСУ у районі проведення операції Об’єднаних сил.
Запропонував їм матеріальну винагороду за відповідну інформацію. Військові повідомили про це українську спецслужбу.
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Агента затримали під час спроби передачі месенджером представникам ФСБ РФ секретної технічної документації щодо ракетного комплексу.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на Донбасі двох підривників мостів у районі села Закотне та міста Сіверськ Донецької області.
Також вони мінували мости у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині.