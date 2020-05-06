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Факти / Надзвичайні події

СБУ затримала агента ФСБ, який пропонував гроші бійцям ООС

Контррозвідка СБУ 6 травня затримала мешканця Луганщини, який передавав дані про українські ракети в Росію.

Контррозвідники попередили спробу передати таємну інформацію про перспективні вітчизняні військові розробки.

Згідно з інформацією СБУ, українець встановив контакти з військовослужбовцями ЗСУ у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Запропонував їм матеріальну винагороду за відповідну інформацію. Військові повідомили про це українську спецслужбу.

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Агента затримали під час спроби передачі месенджером представникам ФСБ РФ секретної технічної документації щодо ракетного комплексу.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала на Донбасі двох підривників мостів у районі села Закотне та міста Сіверськ Донецької області.

Також вони мінували мости у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині.

Джерело: СБУ

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