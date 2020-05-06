Двоє співробітників Національної поліції України та один співробітник Служби безпеки України входили до складу злочинного угруповання, де викрадали людей, а потім вимагали у них великі суми грошей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Крім трьох правоохоронців, до складу банди входили ще двоє чоловіків.

Читайте: СБУ затримала агента ФСБ, який пропонував гроші бійцям ООС



















У Києві викрили злочинну банду, яку очолювали правоохоронці / 5 фотографий

– Двоє з учасників банди підшукували жертв і передавали інформацію своїм поплічникам, які, використовуючи професійні навички і можливості, відстежували майбутніх потерпілих, вивчали їх спосіб життя і викрадали з метою примусу віддати грошові кошти. Після викрадення вони представлялися співробітниками правоохоронних органів і, погрожуючи зброєю та застосовуючи фізичну силу, вимагали і змушували жертв віддавати всі гроші. Наразі відомо про заволодіння грошовими коштами на загальну суму $ 175 тис, – заявили в Офісі генпрокурора.

Усім п’ятьом учасникам банди повідомлено про підозру за фактами бандитизму, викрадення людини та вимагання (ст.257, ч.3 ст.146, ч.4 ст.189 КК України).

Учасникам банди загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві директор приватної фірми “наварив” 16,5 млн грн на постачаннях медобладання до столичних лікарень.