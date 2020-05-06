Директор фирмы “наварил” 16,5 млн грн на поставках медоборудования больницам Киева

В Киеве директор фирмы, нарушая требования постановления Кабмина О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, поставлял в городские и областные больницы импортное медицинское оборудование (лабораторные центрифуги и микроскопы) по цене, превышающей предельную наценку в 10% к закупочной стоимости товара.
В результате, согласно заключению судебно-экономической экспертизы, государству нанесен ущерб на 16,5 млн грн.
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Киевская местная прокуратура №7 объявила бизнемену подозрение по факту завладения государственными средствами.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 4 февраля в Киеве задержали начальника одного из управлений секретариата Кабмина за вымогательство и получение взятки в 2,5 млн грн.