Штраф до 5 тыс. грн за георгиевскую ленточку: в Киеве усилят охрану правопорядка 9 мая

Полиция Киева планирует усилить охрану правопорядка 9 мая.

Об этом сообщил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

Он отметил, что будет проводиться разъяснительная работа с гражданами по соблюдению карантина и запрета использования символики тоталитарных режимов.

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— 9 мая в столице запланировано проведение акции в Парке Вечной Славы. Поэтому в полиции Киева начал работу ситуационный центр, в состав которого вошли не только полицейские, но и представители других профильных служб и ведомств, — говорится в сообщении.

Андрей Крищенко призвал киевлян не создавать конфликтных ситуаций во время мероприятия и соблюдать закон о запрете использования символики тоталитарных режимов.

— За использование георгиевской ленты, в соответствии со ст. 173-3 КУ, правонарушителю грозит до 5 100 грн штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики. Согласно ст. 436-1 УК, за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов предусмотрена уголовная ответственность — до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, — напомнил Крищенко.

Перед началом мероприятия кинологи и взрывотехники проверят территорию парка, а на установленных пропускных пунктах правоохранители будут проводить поверхностный осмотр посетителей.

— Обращаюсь к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина. От правосознания каждого из нас зависит не только порядок на улицах столицы, но и победа в борьбе с пандемией, — подчеркнул руководитель полиции Киева.

Напомним, Факты ICTV публиковали результаты опроса, как украинцы воспринимают признание воинов УПА и запрет георгиевской ленты в Украине.