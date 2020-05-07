Штраф до 5 тис. грн за георгіївську стрічку: у Києві посилить охорону правопорядку 9 травня

Поліція Києва планує посилити охорону правопорядку 9 травня.

Про це повідомив керівник столичної поліції Андрій Крищенко.

Він зауважив, що проводитиметься роз’яснювальна робота з громадянами щодо дотримання карантину та заборони використання символіки тоталітарних режимів.

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– 9 травня у столиці заплановано проведення акції у Парку Вічної Слави. Тож у поліції Києва розпочав роботу ситуаційний центр, до складу якого увійшли не лише поліцейські, а й представники інших профільних служб та відомств, – йдеться у повідомленні.

Андрій Крищенко закликав киян не створювати конфліктних ситуацій під час заходу та дотримуватись закону про заборону використання символіки тоталітарних режимів.

– За використання георгіївської стрічки, відповідно до ст. 173-3 КУ, правопорушнику загрожує до 5 100 грн штрафу або адміністративний арешт строком до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки. Згідно зі ст. 436-1 ККУ, за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів передбачена кримінальна відповідальність – до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна, – нагадав Крищенко.

Перед початком заходу кінологи та вибухотехніки перевірять територію парку, а на встановлених пропускних пунктах правоохоронці проводитимуть поверхневий огляд відвідувачів.

– Звертаюся до містян із проханням дотримуватися вимог карантину. Від правосвідомості кожного з нас залежить не тільки порядок на вулицях столиці, а й перемога у боротьбі з пандемією, – наголосив керівник поліції Києва.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували результати опитування, як українці сприймають визнання воїнів УПА і заборону георгіївської стрічки в Україні.