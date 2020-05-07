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Факти / Надзвичайні події

В Одеській області на березі лиману знайшли мертву 14-річну дівчинку

В Овідіопольському районі Одеської області на березі лиману знайшли мертвою 14-річну місцеву жительку Аліну Недову.

Мешканка села Роксолани 6 травня вийшла з дому і пропала.

У поліцію надійшла відповідна заява, і було розпочато пошуки дівчини.

– Дитину поліцейські виявили на березі Дністровського лиману. На жаль, без ознак життя, – заявили поліції.

Над берегом височить крутий схил. Водночас, у поліції поки що не повідомляють про можливе падіння дитини з висоти.

  • В Одеській області на березі лиману знайшли мертву 14-річну дівчинку
  • В Одеській області на березі лиману знайшли мертву 14-річну дівчинку
  • В Одеській області на березі лиману знайшли мертву 14-річну дівчинку
  • В Одеській області на березі лиману знайшли мертву 14-річну дівчинку
В Одеській області на березі лиману знайшли мертву 14-річну дівчинку / 2 фотографии

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За попередніми даними, зовнішніх ознак насильства не виявлено.

– Причини і обставини загибелі дівчинки встановлять під час слідства, зокрема після отримання висновків судово-медичної експертизи.

За цим фактом порушено провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше у Харківській області трьох дітей засипало піском, двох з них вдалося врятувати, третя дитина загинула.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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