Под Харьковом троих детей засыпало песком, 8-летнюю девочку не удалось спасти

6 мая в Харьковской области троих детей засыпало песком, двух из них удалось спасти, третий ребенок погиб.

Инцидент произошел вблизи поселка Золочев. Трое детей девяти, восьми и пяти лет играли возле песчаного карьера. Вместе с ними были их родители. Внезапно произошел обвал, и детей засыпало песком.

— Двоих из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом только через 15-20 минут без сознания, — говорится в сообщении Нацполиции в Харьковской области.

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Ребенку оказали первую помощь, но, к сожалению, девочку не удалось спасти.

Правоохранители внесли информацию о случае в ЕРДР по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.

Напомним, в Харьковской области шестилетнюю девочку нашли мертвой. До этого ее почти сутки разыскивали.