PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Под Харьковом троих детей засыпало песком, 8-летнюю девочку не удалось спасти

6 мая в Харьковской области троих детей засыпало песком, двух из них удалось спасти, третий ребенок погиб.

Инцидент произошел вблизи поселка Золочев. Трое детей девяти, восьми и пяти лет играли возле песчаного карьера. Вместе с ними были их родители. Внезапно произошел обвал, и детей засыпало песком.

— Двоих из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом только через 15-20 минут без сознания, — говорится в сообщении Нацполиции в Харьковской области.

Читайте: Шла гола с головой в пакете: в Харькове женщина зарезала дочь

Ребенку оказали первую помощь, но, к сожалению, девочку не удалось спасти.

Правоохранители внесли информацию о случае в ЕРДР по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.

Напомним, в Харьковской области шестилетнюю девочку нашли мертвой. До этого ее почти сутки разыскивали.

Источник: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка