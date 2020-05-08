Сотрудники киберполиции совместно со следователями полиции Ровенской области изъяли более 11 тыс. литров фальсифицированного дезинфицирующего средства на сумму 1,5 млн грн.

Об этом сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел.

Злоумышленники организовали три цеха по изготовлению самодельных средств защиты в городах Ровно и Костополь. Сбывали фальсификат через объявления на сайтах и ​​в соцсетях.

Читайте: Штраф до 5 тыс. грн за георгиевскую ленточку: в Киеве усилят охрану правопорядка 9 мая

Обнаружено самодельное оборудование для изготовления одноразовых защитник масок для лица.

Нелегальный бизнес организовали пять человек. Во время обысков было изъято 11 тыс. литров жидкости, техника, емкости различного объема и поддельные сертификаты качества.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 190 УК Украины — мошенничество.











На Ровенщине подпольно изготовляли антисептик и шили маски / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV сообщали, что в Одессе избили 72-летнего мужчину из-за замечаний относительно парковки авто.