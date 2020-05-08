На Рівненщині підпільно виготовляли антисептик і шили маски

Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Рівненщини вилучили більше 11 тис. літрів фальсифікованого дезінфікуючого засобу на суму 1,5 млн грн.

Про це повідомив прес-центр Міністерства внутрішніх справ.

Зловмисники організували три цехи з виготовлення саморобних засобів захисту у містах Рівне та Костопіль. Збували фальсифікат через оголошення на сайтах та у соцмережах.

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Виявлено саморобне устаткування для виготовлення одноразових захисник масок для обличчя.

Нелегальний бізнес організували п’ятеро людей. Під час обшуків було вилучено 11 тис. літрів рідини, техніка, ємності різного об’єму та підроблені сертифікати якості.

Наразі триває досудове розслідування за ст. 190 КК України – шахрайство.











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