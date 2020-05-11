Під Миколаєвом вбили чоловіка, а тіло закопали у його саду

Поліція Миколаївської області знайшла мертвим 61-річного мешканця села Мішково-Погорілового Вітовського району, про зникнення якого 10 травня повідомила його сестра.

Жінка кілька днів не могла додзвонитися братові, тому звернулася до правоохоронців.

Вони виїхали за вказаною адресою, оглядаючи домоволодіння, в саду під деревом вони виявили перекопану землю, а під нею – труп зниклого чоловіка з рубленою раною голови.

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Його тіло було закутане у покривало зі слідами крові.

Відкрито провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Цією статтею передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне, з конфіскацією майна.











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Нагадаємо, 1 лютого в Оболонському районі Києва рибалки виловили пакет з людською головою усередині. У поліції досі не встановили особу загиблого.