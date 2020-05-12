Нанесла 20 ударов ножом: опубликованы подробности убийства мамой 13-летней дочери

Суд в Харькове опубликовал подробности убийства 13-летней девочки из поселка Подворки Харьковской области. В нанесении смертельных ран подозревают ее мать.

Об этом свидетельствуют материалы следствия по резонансному убийству, опубликованные в Едином реестре судебных решений.

— В ночь с 29 на 30 апреля лицо, находясь по своему месту жительства вместе с малолетней дочерью, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанесла не менее 20 ударов ножом по голове и по лицу потерпевшей, осознавая при этом, что причинены телесные повреждения наносили потерпевшей больших страданий, — говорится в материалах.

Читайте: Слышит голоса и видит будущее: подруга о женщине, которая отрезала голову дочери

Как отмечается, от полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте.

— Подозреваемая, отделив ножом ее голову от тела, и положив обособленную часть тела убитой в полимерный пакет, оставила место совершения преступления и пошла в направлении Харькова, — говорится в постановлении.

Как писали Факты ICTV, в Харькове правоохранители задержали женщину, которая шла обнаженная городом с пакетом, в нем нашли человеческую голову.

Источник: Единый реестр судебных решений