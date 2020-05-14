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Факти / Надзвичайні події

Обвал кінотеатру у Виноградові: під завалами люди, є загиблий

У місті Виноградів у Закарпатській області стався обвал стіни кінотеатру Промінь, коли там відбувалися демонтажні роботи.

Під завалами перебувають люди. Станом на 17.15 рятувальники ДСНС витягнули двох людей.

Першого чоловіка каретою екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до лікувального закладу.

У другого чоловіка, якого дістали з-під завалів, ознак життя вже не було.

  • Обвал кінотеатру у Виноградові: під завалами люди, є загиблий
  • Обвал кінотеатру у Виноградові: під завалами люди, є загиблий
  • Обвал кінотеатру у Виноградові: під завалами люди, є загиблий
  • Обвал кінотеатру у Виноградові: під завалами люди, є загиблий
  • Обвал кінотеатру у Виноградові: під завалами люди, є загиблий
  • Обвал кінотеатру у Виноградові: під завалами люди, є загиблий
  • Обвал кінотеатру у Виноградові: під завалами люди, є загиблий
  • Обвал кінотеатру у Виноградові: під завалами люди, є загиблий
Обвал кінотеатру у Виноградові: під завалами люди, є загиблий / 4 фотографии

Доповнюєтсья…

Джерело: ДСНС

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