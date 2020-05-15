Угрожали убить семью: в Киеве банда требовала у бизнесмена $20 тыс.

В Киеве разоблачили преступную группировку, члены которой занимались запугиванием и вымогательством денег у частных предпринимателей.

Полиция задержала шестерых киевлян, которые требовали вернуть несуществующий долг у руководителя столичной финансовой компании, нанося телесные повреждения и угрожая расправой.

По словам пострадавшего, угрозы преступников были реальными.

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— Следователи Днепровского управления полиции Киева было начали уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) УК. Было установлено организатора и всех участников преступной группировки, это — шесть жителей Киева. Группировку задержали 14 мая в одном из ресторанов Печерского района Киева, — говорится в сообщении.

Задержанным уже сообщено о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

— За вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, — добавили в пресс-службе Нацполиции.

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