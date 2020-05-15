Погрожували вбити сім’ю: в Києві банда вимагала з бізнесмена $20 тис.

У Києві викрили злочинне угруповання, члени якого займалися залякуваннями та вимаганням грошей у приватних підприємців.

Поліція затримала шістьох киян, які вимагали повернути неіснуючий борг у керівника столичної фінансової компанії, завдаючи тілесних ушкоджень та погрожуючи розправою.

За словами постраждалого, погрози злочинців були реальними.

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– Слідчі Дніпровського управління поліції Києва було розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) ККУ. Було встановлено організатора та всіх учасників злочинного угруповання, це – шість мешканців Києва. Угруповання затримали 14 травня в одному із ресторанів Печерського району Києва, – йдеться у повідомленні.

Затриманим вже повідомлено про підозру, наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

– За вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, підозрюваним може загрожувати до семи років позбавлення волі, – додали у прес-службі Нацполіції.

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