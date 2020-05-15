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Факты / Происшествия

Вел себя неадекватно: в центре Львова задержали бездомного с винтовкой

На улице Сербской в центре Львова был задержан мужчина, у которого нашли снайперскую винтовку.

Патруль Муниципальной стражи заметил на улице мужчину, который неадекватно себя вел и во время обыска было обнаружено ружье с прицелом.

Задержанный оказался бездомным и не смог объяснить, где взял оружие.

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  • Вел себя неадекватно: в центре Львова задержали бездомного с винтовкой
  • Вел себя неадекватно: в центре Львова задержали бездомного с винтовкой
  • Вел себя неадекватно: в центре Львова задержали бездомного с винтовкой
  • Вел себя неадекватно: в центре Львова задержали бездомного с винтовкой
Вел себя неадекватно: в центре Львова задержали бездомного с винтовкой / 2 фотографии

Напомним, 14 мая в Харькове сотрудник спецназа вызвал патрульных, чтобы обезвредить игрушечный автомат. Он заметил игрушку в салоне автомобиля, когда проходил мимо и подумал, что это настоящее оружие.

Источник: Горячая линия города Львова

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