PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Поводився неадекватно: у центрі Львова затримали безхатченка з гвинтівкою

На вулиці Сербській у центрі Львова був затриманий чоловік, у якого знайшли снайперську гвинтівку.

Патруль Муніципальної варти помітив на вулиці чоловіка, який неадекватно поводився і під час обшуку у нього було виявлено рушницю з прицілом.

Затриманий виявився безхатченком і не зміг пояснити, де взяв зброю.

Читайте: У Львові дівчина з собакою натрапила на тіло жінки з проломленою головою

  • Поводився неадекватно: у центрі Львова затримали безхатченка з гвинтівкою
  • Поводився неадекватно: у центрі Львова затримали безхатченка з гвинтівкою
  • Поводився неадекватно: у центрі Львова затримали безхатченка з гвинтівкою
  • Поводився неадекватно: у центрі Львова затримали безхатченка з гвинтівкою
Поводився неадекватно: у центрі Львова затримали безхатченка з гвинтівкою / 2 фотографии

Нагадаємо, 14 травня в Харкові співробітник спецназу викликав патрульних, щоб знешкодити іграшковий автомат. Він помітив іграшку в салоні автомобіля, коли проходив повз і подумав, що це справжня зброя.

Джерело: Гаряча лінія міста Львова

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка