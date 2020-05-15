На вулиці Сербській у центрі Львова був затриманий чоловік, у якого знайшли снайперську гвинтівку.

Патруль Муніципальної варти помітив на вулиці чоловіка, який неадекватно поводився і під час обшуку у нього було виявлено рушницю з прицілом.

Затриманий виявився безхатченком і не зміг пояснити, де взяв зброю.

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Поводився неадекватно: у центрі Львова затримали безхатченка з гвинтівкою / 2 фотографии

Нагадаємо, 14 травня в Харкові співробітник спецназу викликав патрульних, щоб знешкодити іграшковий автомат. Він помітив іграшку в салоні автомобіля, коли проходив повз і подумав, що це справжня зброя.

Джерело: Гаряча лінія міста Львова