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В Харькове спецназовец вызвал подкрепление, чтобы обезвредить игрушечный автомат

В Харькове сотрудник спецназа вызвал патрульных, чтобы обезвредить игрушечный автомат. Инцидент произошел 14 мая на Московском проспекте.

Спецназовец заметил игрушку в салоне автомобиля, когда проходил мимо и подумал, что это настоящее оружие.

— Человек в гражданской одежде, который заметил в салоне автомобиля предмет, похожий на оружие, вызвал патрульных для проверки данной информации. Во время установления обстоятельств происшествия выяснилось, что оружие, внешне похожее на боевой автомат, оказалось игрушечным, — говорится в сообщении.

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Вызвавший патрульных мужчина является заместителем командира батальона № 2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.

игрушечный автомат

По факту проходит служебное расследование. В случае доказательства вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в Волынской области 16-летний подросток ограбил двух детей, угрожая им игрушечным пистолетом. Подростком оказался студент профессионально-технического учебного заведения.

Источник: Нацполиция

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