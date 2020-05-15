У Жовтих Водах на Дніпропетровщині під час ігор на воді потонув 11-річний хлопчик.

Тіло дитини шукали рятувальники ДСНС, яких викликали свідки трагедії.

Вони ж розповіли, що поблизу вулиці Потапова п’ятеро дітей стрибали у воду з технічного моста, та один хлопчик не випірнув з води.











Стрибнув у водойму з технічного мосту: під Дніпром потонув хлопчик / 3 фотографии

Станом на вечір 14 травня пошук тіла дитини не дав результатів. Чи вдалося його знайшли до нинішнього часу, поки не відомо.

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У ДСНС нагадали, що необхідно звернути особливу увагу на пояснення правил поведінки на воді дітям.

Нагадаємо, 28 березня у Харкові на Олексіївському водосховищі втопився чоловік, який хотів врятувати дитину.