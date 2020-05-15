PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Стрибнув у водойму з технічного мосту: під Дніпром потонув хлопчик

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині під час ігор на воді потонув 11-річний хлопчик.

Тіло дитини шукали рятувальники ДСНС, яких викликали свідки трагедії.

Вони ж розповіли, що поблизу вулиці Потапова п’ятеро дітей стрибали у воду з технічного моста, та один хлопчик не випірнув з води.

  • Стрибнув у водойму з технічного мосту: під Дніпром потонув хлопчик
  • Стрибнув у водойму з технічного мосту: під Дніпром потонув хлопчик
  • Стрибнув у водойму з технічного мосту: під Дніпром потонув хлопчик
  • Стрибнув у водойму з технічного мосту: під Дніпром потонув хлопчик
  • Стрибнув у водойму з технічного мосту: під Дніпром потонув хлопчик
  • Стрибнув у водойму з технічного мосту: під Дніпром потонув хлопчик
Стрибнув у водойму з технічного мосту: під Дніпром потонув хлопчик / 3 фотографии

Станом на вечір 14 травня пошук тіла дитини не дав результатів. Чи вдалося його знайшли до нинішнього часу, поки не відомо.

Читайте: Під Харковом потонули двоє рибалок

У ДСНС нагадали, що необхідно звернути особливу увагу на пояснення правил поведінки на воді дітям.

Нагадаємо, 28 березня у Харкові на Олексіївському водосховищі втопився чоловік, який хотів врятувати дитину.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка