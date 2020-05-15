В Киеве мошенник выманил у ребенка 700 тыс. грн “на спасение мамы” и сел на 8,5 лет

В Киеве мошеннику дали 8,5 лет тюрьмы за то, что он обманом выманил деньги у 9-летнего мальчика. Инцидент произошел в 2016 году.
Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Ранее судимый 30-летний житель Киевской области ввел в заблуждение 9-летнего ребенка и получил от него деньги в размере 700 тыс. грн.
Мужчина позвонил ребенку на стационарный телефон и сообщил, что его мама попала в аварию и будет задержана полицией. Для того, чтобы этого избежать мальчик должен был собрать в квартире все деньги и передать их человеку, который подойдет к подъезду.
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Ребенок собрал 700 тыс. грн, сложил их в пакет и вынес на улицу. Во дворе его ждал преступник, который силой выхватил деньги и скрылся.
Отец мальчика в это время возвращался с работы и видел на улице этого человека, но не знал, что он убегает с его деньгами.
Злоумышленника задержали через несколько месяцев. Во время судебного процесса он сознался в преступлении.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 186 УК Украины и осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
Также суд удовлетворил иск потерпевших к преступнику на сумму около 700 тыс. грн.
Напомним, 8 мая в Ровно мошенники в масках и медицинских халатах обокрали 86-летнюю пенсионерку. Две женщины заверили, что они из поликлиники, пришли проверять на наличие симптомов коронавируса. После визита все сбережения пенсионерки исчезли.