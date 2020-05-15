У Києві шахрай виманив у дитини 700 тис. грн “на порятунок мами” і сів на 8,5 років

У Києві шахраєві дали 8,5 років в’язниці за те, що він виманив гроші у 9-річного хлопчика. Інцидент стався в 2016 році.

Про це розповіла прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Раніше судимий 30-річний житель Київської області ввів в оману 9-річну дитину і отримав від неї гроші в розмірі 700 тис. грн.

Чоловік зателефонував дитині на стаціонарний телефон і повідомив, що його мама потрапила в аварію і буде затримана поліцією. Для того, щоб цього уникнути хлопчик повинен був зібрати в квартирі всі гроші і передати їх людині, яка підійде до під’їзду.

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Дитина зібрала 700 тис. грн, склала їх в пакет і винесла на вулицю. У дворі на неї чекав злочинець, який силою вихопив гроші і зник.

Батько хлопчика в цей час повертався з роботи і бачив на вулиці цю людину, але не знав, що чоловік тікає з його грошима.

Зловмисника затримали через кілька місяців. Під час судового процесу він зізнався у злочині.

Суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 186 КК України та засуджений до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також суд задовольнив позов потерпілих до злочинця на суму близько 700 тис. грн.

Нагадаємо, 8 травня в Рівному шахраї в масках і медичних халатах обікрали 86-річну пенсіонерку. Дві жінки запевнили, що вони з поліклініки, прийшли перевіряти на наявність симптомів коронавірусу. Після візиту всі заощадження пенсіонерки зникли.