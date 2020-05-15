У Полтаві чоловік погрожував поліцейському ножем після зупинки за порушення ПДР

У Полтаві затримано чоловіка, який погрожував поліцейському ножем.

Водія автомобіля ВАЗ 2109 1986 року народження зупинили за порушення ПДР.

– Водій зупиненого автомобіля відмовився виконувати законні вимоги поліцейських і став погрожувати їм ножем, – йдеться в повідомленні.

За фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).

Читайте: У Києві чоловік погрожував підірвати гранату в супермаркеті через вимогу одягнути маску

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів до позбавлення волі на строк до двох років.

Чоловікові повідомлено про підозру. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 13 травня львівська поліція заарештувала в місті Винники 27-річного львів’янина, який погрожував підірвати гранату. За інформацією правоохоронців, в результаті події ніхто не постраждав.