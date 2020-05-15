В Соломенском районе Киева в супермаркете задержали мужчину, который угрожал взорвать помещение гранатой.

Как сообщает столичная полиция, в магазине на улице Кудряшова между 38-летним уроженцем Черкасской области и охранником магазина возник конфликт. Сотрудник супермаркета сделал мужчине замечание за то, что он находился в помещении без маски.

Читайте: В харьковском магазине взорвали банкомат

Проигнорировав охранника магазина, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату.

На месте происшествия правоохранители изъяли у мужчины гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты, их происхождение устанавливается работниками полиции.

По факту хулиганства преступника задержали по ст. 208 УК. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.











В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете из-за требования надеть маску / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV, что на Житомирской трассе под Киевом произошло несколько масштабных аварий. Столкнулось 10 грузовиков и пять легковых автомобилей.