В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете из-за требования надеть маску

В Соломенском районе Киева в супермаркете задержали мужчину, который угрожал взорвать помещение гранатой.
Как сообщает столичная полиция, в магазине на улице Кудряшова между 38-летним уроженцем Черкасской области и охранником магазина возник конфликт. Сотрудник супермаркета сделал мужчине замечание за то, что он находился в помещении без маски.
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Проигнорировав охранника магазина, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату.
На месте происшествия правоохранители изъяли у мужчины гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты, их происхождение устанавливается работниками полиции.
По факту хулиганства преступника задержали по ст. 208 УК. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее Факты ICTV, что на Житомирской трассе под Киевом произошло несколько масштабных аварий. Столкнулось 10 грузовиков и пять легковых автомобилей.