Львовская полиция завершила спецоперацию в ресторане в городе Винники, где 27-летний львовянин угрожал взорвать гранату.

По информации правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал.

— Оружия и боеприпасов при нем не было. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения, — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что мужчину задержали около 22.40, а зашел он в ресторан в 19.30.











На Львовщине полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать ресторан / 3 фотографии

Читайте: Не лезьте, чужая семья — потемки! В суде сняли женщину, которая отрезала голову дочери

— По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины, — добавили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Ранее под Николаевом полиция нашла мертвым 61-летнего мужчинуну, тело которого закопали в саду.