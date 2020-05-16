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Факты / Происшествия

В США в ДТП погибли два человека и 14 собак

В штате Айдахо (США) мужчина и женщина ехали на авто Ford Econoline из Аризоны на север. Однако машина потеряла управление и въехала в берегоукрепительное сооружение. 38-летняя пассажирка погибла на месте, 40-летний водитель скончался от полученных травм в госпитале.

Также в аварии погибли 14 собак, еще 16 – пропали без вести.

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В местной полиции рассказали, что в грузовике находились 48 собак смешанных пород. В рамках работы некоммерческой организации пара перевозила животных  в Канаду, чтобы их могли приютить новые хозяйка.

  • В США в ДТП погибли два человека и 14 собак
  • В США в ДТП погибли два человека и 14 собак
  • В США в ДТП погибли два человека и 14 собак
  • В США в ДТП погибли два человека и 14 собак
В США в ДТП погибли два человека и 14 собак / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в России в военном поселке Лупче-Савино-2 Мурманской области собака принесла на детскую площадку мужскую голову. Нижнюю часть туловища мужчины и верхнюю одежду нашли в лесополосе возле дома.

Источник: idahostatepolice

Фото: idahostatepolice

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