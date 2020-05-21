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У Львові затримали патрульного, який виготовляв амфетамін

У Львові працівники ДБР затримали співробітника Управління патрульної поліції, який виготовляв та продавав амфетамін.

Поліцейського затримали під час збуту 300 грамів амфетаміну на загальну суму 54 тис. грн. Чоловік виготовляв психотропи у власній квартирі, де облаштував лабораторію.

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі йому інкримінують виготовлення та збут психотропних речовин.

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Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання щодо нього запобіжного заходу і звільнення із займаної посади.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті викрили пенсіонерку, яка збувала наркотики неповнолітнім. Продаж метамфетаміну жінка організувала у власному домі.

Джерело: ДБР

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