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Факты / Происшествия

Геращенко назвал предварительный мотив массового убийства на Житомирщине

Компания погибших 22 мая на озере в селе Новоселица Житомирской области приехала из Киева, чтобы порыбачить.

Шесть человек легли спать, два остались общаться и распивать спиртные напитки с владельцем пруда.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

— Хозяин был в возбужденном состоянии — в этот день он помогал очистить ряды полиции от коррумпированного полицейского. Он был заявителем и участвовал в операции по задержанию начальника районного отдела полиции, — сообщил Геращенко.

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На пруду у знакомых возник конфликт, в результате которого подозреваемый застрелил двух человек. После этого он подошел к месту, где спали остальные и расстрелял их. Спасся только один человек.

— Мотив — внезапно возниклая неприязнь. А дальше, вероятно, кровь застилала глаза и он решил добить и других людей, — отметил замминистра.

Напомним, 58-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья семерых военных и волонтеров в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области.

Источник: Новое время

Фото: Нацполиция

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