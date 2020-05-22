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Факти / Надзвичайні події

Геращенко назвав попередній мотив масового вбивства на Житомирщині

Компанія загиблих 22 травня на ставку у селі Новоселиця Житомирської області приїхала з Києва, щоб порибалити.

Шестеро людей лягли спати, двоє залишилися спілкуватися і розпивати спиртні напої із власником водойми.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.

– Господар був у збудженому стані – у цей день він допомагав очистити ряди поліції від корумпованого поліцейського. Він був заявником і брав участь в операції по затриманню начальника районного відділу поліції, – повідомив Геращенко.

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На ставку у знайомих виник конфлікт, в результаті якого підозрюваний застрелив двох людей. Після цього він підійшов до місця, де спала решта і розстріляв їх. Врятувався тільки один чоловік.

– Мотив – раптово виникла неприязнь. А далі, ймовірно, кров застеляла очі і він вирішив добити й інших людей, – зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, 58-річний чоловік  застрелив з мисливської рушниці сімох військових та волонтерів у селі Новоселиця Попільнянського району  Житомирській області.

Джерело: Новое время

Фото: Нацполіція

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