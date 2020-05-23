Журналист Фактов ICTV побывал на месте убийства народного депутата Валерия Давыденко в Киеве и сделал первые фото.

На снимках видно, что у офиса патрулируют правоохранители.

Полиция Киева сообщила, что рассматривает смерть Давыденко как умышленное убийство.

Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк говорил о версии самоубийства.

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Точные версии неизвестные, правоохранители ждут эксперта, который поможет проанализировать записи с камер наблюдения. Окончательное решение будет после экспертизы.











Первые фото с места убийства нардепа Давыденко / 3 фотографии

Напомним, нардеп Валерий Давиденко умер от огнестрельного ранения в голову. Давыденко обнаружила уборщица в одном из офисов на Большой Васильковской. Рядом с телом также нашли пистолет.