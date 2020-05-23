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Перші фото з місця вбивства нардепа Давиденка

Журналіст Фактів ICTV побував на місці вбивства народного депутата Валерія Давиденка у Києві і зробив перші фото.

На знімках видно, що біля офісу патрулюють правоохоронці.

Поліція Києва раніше повідомила, що розглядає смерть Давиденка як умисне вбивство, хоча раніше була версія про самогубство нардепа.

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  • Загибель Олексія Давиденка
  • Вбивство Давиденка
  • Вбивство Давиденка
  • Загибель Олексія Давиденка
  • Вбивство Давиденка
  • Вбивство Давиденка
Перші фото з місця вбивства нардепа Давиденка / 3 фотографии

Нагадаємо, нардеп Валерій Давиденко помер від вогнепального поранення у голову. Давиденка знайшла прибиральниця в одному з офісів на Великій Васильківській. Поруч з тілом також знайшли пістолет.

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