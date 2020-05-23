Полиция и прокуратура изучают все возможные версии трагической гибели народного депутата Валерия Давыденко, которого нашли 23 мая в его офисе в Киеве с огнестрельным ранением головы.

Первой появилась версия о самоубийстве – советник главы МВД Зорян Шкиряк озвучил ее как предварительную.

Позже полиция Киева открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – Умышленное убийство.

В Офисе генпрокурора уточнили, что тело Давыденко около 18.30 обнаружила в туалете уборщица. Рядом с ним лежал пистолет.

А в СМИ появилась третья версия смерти Давыденко – инсценировка самоубийства.

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Больше о причинах гибели парламентария станет известно после заключения экспертизы.

Продолжаются первоочередные следственные действия, в частности изучаются записи с многочисленных камер, расположенных рядом с местом происшествия.

Напомним, смерть Валерия Давиденко наступила в результате огнестрельного ранения в голову.