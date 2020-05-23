Поліція і прокуратура вивчають усі можливі версії трагічної загибелі народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли 23 травня в його офісі в Києві з вогнепальним пораненням голови.

Першою з’явилася версія про самогубство – радник глави МВС Зорян Шкіряк озвучив її як попередню.

Пізніше поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – Умисне вбивство.

В Офісі генпрокурора уточнили, що тіло Давиденка близько 18.30 виявила в туалеті прибиральниця. Поруч з ним лежав пістолет.

А в ЗМІ з’явилася третя версія смерті Давиденка – інсценування самогубства.

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Більше про причини загибелі парламентаря стане відомо після висновку експертизи.

Тривають першочергові слідчі дії, зокрема вивчаються записи з численних камер, розташованих поруч з місцем пригоди.

Нагадаємо, смерть Валерія Давиденка настала внаслідок вогнепального поранення у голову.