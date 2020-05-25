В Харьковской области мужчина и женщина в собственном фермерском хозяйстве вербовали людей и заставляли их работать бесплатно.

Так, во время обысков правоохранители нашли девять человек, которые подвергались принудительной трудовой эксплуатации и не получали заработную плату.

Среди них три женщины, пятеро мужчин и один несовершеннолетний. Также было изъято 66 боевых патронов и один запал от гранаты.

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В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человек, среди них несовершеннолетний / 6 фотографий

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 149 УК Украины по факту торговли людьми в форме вербовки и перемещения лиц с использованием обмана и уязвимого состояния, совершенной с целью трудовой эксплуатации в виде принудительного труда.

Ранее Факты ICTV писали, что в Полтавской области разоблачили канал торговли людьми.

Источник: Прокуратура Харьковской области

Фото: Прокуратура Харьковской области