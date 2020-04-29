В Полтавской области задержали двух жителей города Горишние Плавни, которые продавали людей для трудовой эксплуатации.

33-летний мужчина и 57-летняя женщина подыскивали своих жертв среди лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, через социальные сети и личные контакты.

За отказ от выполнения работы к завербованным применяли физическое и психологическое насилие. В одном из случаев мужчину заставляли работать, удерживая на металлической цепи.

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Держали на металлической цепи: в Полтавской области разоблачили канал торговли людьми / 5 фотографий

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 146 — незаконное лишение свободы, совершенное по предварительному сговору группой лиц и ч. 2 ст. 149 — вербовка, перемещение, сокрытие, передача людей с целью трудовой эксплуатации, совершенные в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц.

Фигурантов дела задержали, им уже сообщили о подозрении.

Ранее Факты ICTV писали, что киевская клиника продавала младенцев за границу.