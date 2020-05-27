26 мая на Донбассе российские боевики шесть раз нарушали режим тишины и стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По информации штаба ООС, в ходе боевых действий погиб один украинский военнослужащий, но и украинцам удалось уничтожить врага и ранить еще одного.

Так, возле Водяного оккупанты использовали автоматические станковые гранатометы, а вблизи Новомихайловки и Новотроицкого они стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

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Кроме того, возле Пищевика и Марьинки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

27 мая вражеские войска пока активности не проявляли.

Напомним, ранее мы писали, что боевики на Донбассе прикрываются гражданскими, установив артсистемы возле домов.