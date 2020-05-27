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Факти / Надзвичайні події

На Донбасі бойовики били з гранатометів, загинув український військовий

26 травня на Донбасі російські бойовики шість разів порушували режим тиші та стріляли із гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За інформацією штабу ООС, у ході бойових дій загинув один український військовослужбовець, але і українцям вдалося знищити ворога та поранити ще одного.

Так, біля Водяного окупанти використали автоматичні станкові гранатомети, а поблизу Новомихайлівки і Новотроїцького вони стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

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Крім того, біля Пищевика та Мар’їнки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

27 травня ворожі війська поки активності не проявляли.

Нагадаємо, раніше ми писали, що бойовики на Донбасі прикриваються цивільними, встановивши артсистеми біля будинків.

Джерело: Штаб ООС

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