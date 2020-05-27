26 травня на Донбасі російські бойовики шість разів порушували режим тиші та стріляли із гранатометів та великокаліберних кулеметів.
За інформацією штабу ООС, у ході бойових дій загинув один український військовослужбовець, але і українцям вдалося знищити ворога та поранити ще одного.
Так, біля Водяного окупанти використали автоматичні станкові гранатомети, а поблизу Новомихайлівки і Новотроїцького вони стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
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Крім того, біля Пищевика та Мар’їнки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
27 травня ворожі війська поки активності не проявляли.
Нагадаємо, раніше ми писали, що бойовики на Донбасі прикриваються цивільними, встановивши артсистеми біля будинків.