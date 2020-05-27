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Факты / Происшествия

В Киеве в котловане с водой нашли тело мужчины

В Святошинском районе Киева в котловане с водой нашли мертвого мужчину.

Спасатели доставали тело с помощью спасательной веревки.

Котлован был вырыт прямо среди многоэтажных домов, при каких обстоятельствах туда упал мужчина — пока неизвестно.

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В Киеве в котловане с водой нашли тело мужчины

Личность, возраст и причину смерти мужчины устанавливают правоохранители.

Напомним, недавно в Борисполе соседи вместе с полицией спасли мужчину, которого женщина силой удерживала в яме с бордюром.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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