В Киеве в котловане с водой нашли тело мужчины

В Святошинском районе Киева в котловане с водой нашли мертвого мужчину.

Спасатели доставали тело с помощью спасательной веревки.

Котлован был вырыт прямо среди многоэтажных домов, при каких обстоятельствах туда упал мужчина — пока неизвестно.

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Личность, возраст и причину смерти мужчины устанавливают правоохранители.

Напомним, недавно в Борисполе соседи вместе с полицией спасли мужчину, которого женщина силой удерживала в яме с бордюром.