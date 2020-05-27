У Києві в котловані з водою знайшли тіло чоловіка

У Святошинському районі Києва у котловані з водою знайшли мертвого чоловіка.
Рятувальники діставали тіло за допомогою рятувальної мотузки.
Котлован було вирито прямо серед багатоповерхових будинків, як саме туди впав чоловік – поки невідомо.
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Особу, вік та причину смерті чоловіка встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно у Борисполі сусіди разом із поліцією врятували чоловіка, якого жінка силою утримувала в ямі з бордюром.
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