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Факти / Надзвичайні події

У Києві в котловані з водою знайшли тіло чоловіка

У Святошинському районі Києва у котловані з водою знайшли мертвого чоловіка.

Рятувальники діставали тіло за допомогою рятувальної мотузки.

Котлован було вирито прямо серед багатоповерхових будинків, як саме туди впав чоловік – поки невідомо.

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У Києві в котловані з водою знайшли тіло чоловіка

Особу, вік та причину смерті чоловіка встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Борисполі сусіди разом із поліцією врятували чоловіка, якого жінка силою утримувала в ямі з бордюром.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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