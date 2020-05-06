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Факты / Происшествия

В Борисполе спасли мужчину, которого женщина силой удерживала в яме

В Борисполе правоохранители освободили мужчину, которого женщина держала в яме с бордюром в собственном дворе.

Полицию вызвал прохожий: он услышал крики о помощи из ямы, полностью заваленной мешками и тротуарным бордюром.

— Зайдя в указанный двор патрульные обнаружили 40-летнюю гражданку. После криков, доносившихся из ямы, вход расчистили: был обнаружен мужчина с телесными повреждениями, — говорится в сообщении.

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В действиях женщины правоохранители усматривают признаки уголовного преступления, поэтому дело передали следователям.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как на Черкасщине мужчина забил до смерти немощную жену покойного брата. У вдовы была первая группа инвалидности.

Источник: Патрульна поліція

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